Гендиректор Xiaomi раскрыл секрет названия компании

Сначала, отметил топ-менеджер, основателям приглянулись два варианта - Red Star и Xuande. Первое название отпало - в мире уже была компания с таким названием, а второе не подошло из-за его неблагозвучности.

Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал об истории корпорации и раскрыл секрет появления ее названия. Лэй Цзюнь разоткровенничался в честь десятилетия технологического гиганта, пишет Gizmochina.

Далее были варианты - Qianqi, Antong, Lingxi. В итоге выбор пал на Xiaomi. По словам гендиректора компании, mi в конце слова означает мобильный интернет (mobile internet). Также окончание – это аббревиатура названия фильма "Миссия невыполнима" (Mission: Impossible).

Лэй Цзюнь подчеркнул, что новичку пришлось приложить титанические усилия, чтобы пробиться на рынок и стать одним из лидеров. Официальная дата основания Xiaomi - 6 апреля 2010 года. Партнеры же впервые встретились 14 января этого же года.

На сегодня Xiaomi занимает четвертое место в мире и четвертое в Китае по объему производства смартфонов.