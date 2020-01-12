Иран засудит Трампа за убийство Касема Сулеймани

Иран собирается преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.

"Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена военными США по указанию президента Дональда Трампа.