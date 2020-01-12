В США назвали номинантов на «Оскар»

В число номинантов на кинопремию как лучшие актеры вошли Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер», Леонардо Ди Каприо – за работу в картине «Однажды в... Голливуде», передает ТАСС.

Претендентами на звание лучшей актрисы стали Рене Зеллвегер за главную роль в фильме «Джуди» и Скарлетт Йоханссон за участие в фильме «Брачная история». Также в этой номинации представлены Синтиа Эриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Шарлиз Терон («Скандал»).

В число номинантов на кинопремию в категории «Лучший фильм» вошли драма «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе, британо-американская военная драма «1917» Сэма Мендеса, южнокорейская лента «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо, фильм «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Брачная история» Ноа Баумбака, триллер «Джокер» Тодда Филлипса, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, американо-французский боевик «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и фильм «Маленькие женщины» Греты Гервиг.

В категории «Лучший режиссер» в этом году заявлены Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Сэм Мендес, Пон Чжун Хо и Тодд Филлипс.

92-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.