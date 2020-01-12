В Украине назвали ответственного за сбитый в Иране Boeing

За крушение самолета Международных авиалиний Украины должны понести ответственность не только иранские военые нижнего звена, но и их руководство. Об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает Reuters.

"Чего мы не хотим, так это, чтобы указали на какого-нибудь солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку... Это ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто отдал приказ, кто нажал кнопку. Все... всех этих людей следует наказать", – заявил Пристайко.

Он отметил, что украинские следователи, многие из которых были привлечены к расследованию обстоятельств катастрофы малазийского самолета, сбитого над Донбассом в 2014 году, должны занять центральное место в нынешнем расследовании.

"Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей черных ящиков", – сказал украинский министр, добавив, что также должны быть привлечены эксперты из Франции и авиаконцерна Boeing. "Иран обязался отдать черные ящики нам. У нас нет конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной выдаче черных ящиков", – подчеркнул Пристайко.