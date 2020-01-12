Предупреждение водителям: скорость на этом проспекте будет снижена

На проспекте Гейдара Алиева с целью повышения уровня безопасности дорожного движения скорость на первых двух полосах будет снижена до 110 км/ч, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Согласно информации, изменение будет применено начиная от станции метро "Кероглу" до Мярдяканского круга. В связи с этим будет урегулирован предел скорости на других полосах. На обращение БТА в комиссию Кабмина по безопасности дорожного движения соответствующие структуры дали положительное заключение.

Предел скорости будет снижен начиная с пятницы, 17 января. До этого времени будут решены необходимые технические вопросы.

«Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении БТА.