На переговорах по Ливии в Москве соглашение не подписали

Отмечается, что переговоры, в которых также принимали участие представители МИД России и Турции, длились в российской столице больше шести часов.

Проходившие в Москве переговоры между представителями сторон конфликта в Ливии завершились без подписания соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече обсуждалась возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.

Как сообщил по итогам прошедших переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров, Халифа Хафтар рассматривает позитивно проект документа по ливийскому урегулированию, но попросил дополнительное время для его изучения. Глава ПНС и председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишли подписали проект соглашения.

РИА Новости пишет, что проект соглашения предусматривает отказ от всех наступательных действий, а также создание военной комиссии определения линии соприкосновения и наблюдения за перемирием.

При этом армия Хафтара не собирается оставлять позиции в районе Триполи. «Армия остается на своих позициях в районе столицы Триполи и не отступит ни на один шаг»,— говорится в заявлении вооруженных сил Хафтара.