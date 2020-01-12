Асад посмертно наградил Сулеймани орденом

Сирийский лидер Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета.

«Награждение этим орденом свидетельствует о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», – сказал премьер-министр Сирии Имад Хамис на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.