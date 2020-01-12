Миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что выберет девушку для первого туристического полета на ракете SpaceX в 2023 году с помощью реалити-шоу.

«Юсаку Маэдзава ищет девушку для полета к Луне. У него долгое время была мечта отправиться в космос. И он хотел бы посетить это особенное место с особенным человеком», – говорится на сайте бизнесмена.