Самый редкий драгоценный металл установил рекорд

В последние годы цены на родий росли на фоне спроса со стороны автомобильной промышленности (металл применяется в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов). Так, за четыре года цена металла возросла в 12 раз.

Цены на самый редкий драгоценный металл в мире — родий — с начала 2020 года взлетели на 32 процента и достигли максимума с 2008 года. 10 января стоимость унции металла составляла рекордные 7975 долларов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

«Главным драйвером роста цен в начале января был спрос на родий в Азии, что также может быть связано с автомобильной отраслью. Спрос влечет за собой еще больший спрос, в результате чего на нерегулируемом рынке эффект может быть значительным», — сказал трейдер немецкой технологической группы Heraeus Holding Андреас Даниэль.

В начале 2020 года цена на родий также получила новый стимул, отмечает агентство. Им стала неспокойная ситуация на Ближнем Востоке.

Аналогичная ситуация сложилась и с другим редким драгоценным металлом — палладием, который также используется в автомобильной отрасли. В январе его стоимость достигла исторического максимума, составив 2121 доллар за унцию.