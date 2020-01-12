Елизавета II поддержала желание принца Гарри «начать новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и больше жить частной жизнью. Соответствующее заявление было сделано по итогам королевского семейного совета, сообщает «Медуза».

«Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью», — говорится в заявлении.

Королева также сообщила о «переходном периоде» для Гарри и Меган Маркл, во время которого они будут постепенно складывать с себя функции членов королевской семьи. Окончательные решения о том, как именно это будет происходить, ожидаются в ближайшие дни.