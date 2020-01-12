Вугар и Мехман привезли в Голландию 161 кг кокаина

В голландском Харлеме начинается суд над тремя мужчинами, обвиняемыми в ввозе на территорию Нидерландов 161 кг кокаина. Двое из них – азербайджанцы, сообщает haqqin.az со ссылкой на голландское издание Crimesite.

По информации сайта, 41-летний Вугар Г., 35-летний Мехман М., а также некий Петрус Б. задержаны за попытку провоза наркотиков в аэропорт города Маастрихт. Большая партия кокаина была спрятана среди множества цветов, привезенных из Южной Америки, и была изъята в апреле 2019 года.

Это был второй случай за несколько месяцев, когда нидерландские правоохранительные органы пресекли контрабанду наркотиков. До этого, в январе 2019 года, в аэропорту Амстердама в партии цветов было обнаружено 27 кг кокаина.

В июне местные власти объявили, что по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков арестованы десять человек. Аресты происходили в Алмере, Амстердаме и в окрестностях столичного аэропорта Схипхол. Подозреваемые были из Нидерландов, Польши, Азербайджана и Латвии.

Отмечается, что среди них были сотрудники, в том числе и бывшие, одной логистической компании, которая доставляет товар в Схипхол. Название компании не упоминается, но сообщается, что ее офис находится недалеко от амстердамского аэропорта.