Азербайджанская фигуристка успешно выступает на Олимпиаде в Лозанне

Представительница Азербайджана Екатерина Рябова успешно исполнила произвольную программу и с итоговой оценкой 169,37 заняла 8-е место, опередив соперниц из Франции, Швейцарии, Канады, Венгрии, США, Эстонии, Болгарии и Финляндии.

Сегодня на Зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне завершились соревнования фигуристок-одиночниц.

Важно отметить, что Рябова смогла подняться на одну ступень - после короткой программы она была 9-й. Победительницей же Олимпиады в женском одиночном катании стала кореянка Янг Ю (214 баллов).

Напомним, Азербайджан впервые принимает участие в Зимней юношеской Олимпиаде. Но на этом выступление нашей спортсменки в Лозанне не закончилось. 15 января она примет участие в смешанных соревнованиях.