Кремль опубликовал новую серию архивных фото и видео Путина

Проект представляет собой мультимедийный фотоальбом. В нем снимки, которые сделали фотографы главы российского государства.

В рамках проекта Кремль также опубликовал видео с танцами президента России Владимира Путина и экс-президента США Джорджа Буша-младшего. Видео сняли во время встречи глав государств в Сочи, которая прошла 5 и 6 апреля 2008 года.

На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива. После окончания танцев лидеры поклонились вместе с остальными участниками и вернулись за стол. Там Буша-младшего ожидала его супруга Лора.

