Украина направила ноту Ирану

Согласно информации, нота была направлена после разговора президентов Украины и Ирана - Владимира Зеленского и Хасана Роухани.

МИД Украины направил в Тегеран дипломатическую ноту относительно сбитого самолета МАУ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии BBC Украина.

"...После разговора с президентом Ирана Украина официально направила дипломатическую ноту, в которой перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, что мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена... Надеюсь, иранская власть серьезно осознает, каким событиям она позволила случиться", - цитирует Пристайко издание Корреспондент.net.

Украинский министр подчеркнул, что иранская власть признает ответственность за инцидент "на высшем уровне": "На высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают... что никто не избежит наказания".