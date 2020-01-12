В Иране назвали причину пуска ракеты по украинскому Boeing

Ракета по пассажирскому самолету "Международных авиалиний Украины" была запущена из-за плохой связи с новым расчетом сил ПВО, сказал зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

"До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два... Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого", - цитирует его РИА Новости.

8 января утром вылетевший из Тегерана в Киев Boeing 737-800 был сбит ПВО Ирана. В результате на борту погибли все 176 человек.