Советник Трампа назвал «две самые большие угрозы» для США

Главную угрозу для США в настоящее время представляют Китай и Россия, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Интерфакс.

«Две самые большие угрозы для Америки в соответствии с национальной оборонной стратегией исходят от равных конкурентов - Китая и России», - сказал чиновник в интервью порталу Axios, отметив при этом, "Соединенные Штаты никогда не сталкивались с таким равным соперником, как Китай».

Свой вывод он мотивировал «численностью китайского населения, его политической системой, глобальными амбициями и четкой целью добиться доминирования в мировой торговле и экономике». Поэтому, по словам О'Брайена, «Китай должен восприниматься очень серьезно».

«Мы должны быть достаточно сильны, чтобы никто не посмел бросить нам вызов в военном отношении, включая КНР», - подчеркнул он.