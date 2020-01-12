Лидера афганских боевиков уничтожили «летающей бритвой»

Как сообщает издание The Drive со ссылкой на местные СМИ, афганские силы нанесли авиаудар по району Имам-Сахиб в провинции Кундуз. В результате был ликвидирован находившийся в автомобиле финансовый директор группировки «Талибан» по прозвищу Мохабулла.

В Афганистане впервые задействовали ракету AGM-114R9X с лезвиями («летающую бритву») для уничтожения одного из лидеров бандформирований.

Характер повреждений автомобиля свидетельствует о том, что удар был произведен ракетой R9X, в которой вместо обычной боевой части используются от четырех до шести выдвигающихся мечевидных лезвий. Они раскрываются непосредственно перед поражением цели, пишет «Российская газета».

Информация о ракете AGM-114R9X впервые появилась в мае 2019 года, однако, по некоторым сведениям, спецподразделения США начали использовать ее около трех лет назад. Есть данные, что с помощью этого оружия уничтожались высокопоставленные представители незаконных формирований в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. При этом удавалось избегать случайных жертв. Боеприпас получил прозвище «ниндзя-бомба» или «ниндзя-ракета».