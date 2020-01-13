Богатейший молдаванин попал в «черный список» США

Плахотнюк своими действиями «серьезно подорвал независимость молдавских демократических институтов», отметил американский дипломат, передает «Росбалт».

Кроме самого олигарха, который ранее возглавлял Демократическую партию Молдовы, в санкционный список внесены двое его детей и жена.

Владимир Плахотнюк летом 2019 года был вынужден бежать из Молдовы после того, как при поддержке России, ЕС и США олигарх и его Демократическая партия были отстранены от власти. В Молдове его обвиняют в многочисленных актах коррупции, на его арест выдан ордер.