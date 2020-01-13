В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении украинского Boeing

В ночь крушения украинского Boeing в небе над Тегераном находился еще один самолет. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, передает РИА Новости.

По информации иранского депутата, самолет принадлежал авиакомпании Qatar Airways. Он отметил, что экипажу самолета, иранским диспетчерам и силам ПВО удалось скоординироваться, и лайнер пролетел через воздушное пространство страны в штатном режиме.

«Там был еще катарский самолет в эту ночь. Когда он вошел в иранское воздушное пространство, то сообщил иранским диспетчерам о своем местонахождении, и они в свою очередь поставили в известность силы ПВО, им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно», - сказал депутат.

Беюки пояснил, что, по всей видимости, катарский самолет заметил свет в небе, заподозрив работу ПВО, и сделал запрос диспетчерам, а те связались с силами ПВО, и они дали разрешение на пролет.