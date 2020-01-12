Вратарь «Карабаха» перешел в «Милан»
Боснийский голкипер Асмир Бегович, выступавший в первой половине сезона за «Карабах», сегодня официально стал игроком знаменитого итальянского клуба «Милан».
Он будет выступать за «красно-черных» до 30 июня 2020 года.
Бегович принадлежит клубу английской Премьер-лиги «Борнмут». Именно у «Борнмута» «Карабах» взял Беговича в аренду до конца 2019 года. Тренерский штаб чемпионов Азербайджана был доволен игрой голкипера и был не прочь оставить его как минимум до конца сезона. Но на боснийца был реальный спрос в Европе, и в результате он продолжит карьеру в «Милане».