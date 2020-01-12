Помпео отказался обсуждать убийство Сулеймани в Конгрессе

Госсекретарь США Майкл Помпео отказался участвовать в слушаниях по действиям Вашингтона в отношении Ирана и убийству иранского генерала Касема Сулеймани, намеченных на вторник в комитете по иностранным делам. Об этом сказал глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел, сообщает телеканал NBC News.

Приглашение на слушания Помпео получил еще на прошлой неделе. В настоящее время Помпео занят на рабочих встречах в Калифорнии.

Американские СМИ отмечают, что решение госсекретаря США последовало на фоне недовольства конгрессменов-демократов ситуацией вокруг убийства Сулеймани.