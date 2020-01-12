Ноябрьские наводнения в Венеции сменились отливами. Каналы, в том числе и главная водная артерия города Гранд-канал, обмелели — уровень воды упал почти на полметра. Самый сильный отлив произошел 11 января — уровень воды опустился на 72 см.

В середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений. За неделю он трижды превышал отметку в 150 сантиметров. Такое произошло впервые за всю историю наблюдений с 1872 года.

Из-за этого для туристов оказались закрыты многие музеи. Также оказались недоступны площадь Сан-Марко и собор святого Марка – одни из главных достопримечательностей города.