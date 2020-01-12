Генпрокурор США: Убийство Сулеймани было законным актом самообороны
У президента США Дональда Трампа было право на ликвидацию руководителя элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр, передает Reuters.
По его словам, убийство генерала Сулеймани было законным актом самообороны. Барр добавил, что Белый дом консультировался с его ведомством перед тем, как провести операцию.
Касем Сулеймани был убит в результате ракетной атаки в Ираке 3 января. По словам Трампа, генерал КСИР планировал нападения на американских военных и хотел взорвать посольство США. Госсекретарь Майкл Помпео рассказал, что информации о том, где и когда именно Сулеймани должен был атаковать, у Вашингтона не было, но угроза, исходившая от иранского генерала, была реальной.