Ученые обнаружили на Эвересте траву вместо снега

Площадь растительности в Гималаях, в том числе на Эвересте, начала увеличиваться. Об этом заявили ученые Эксетерского университета в Великобритании. По их словам, травой зарастают зоны с непостоянным снежным покровом. О выводах британских ученых говорится в статье Phys.org, пишет The Guardian.

Специалисты изучили распространение покрова из растений невысокого роста (трав и кустарников), проанализировав спутниковые данные с 1993 по 2018 год. В результате им удалось установить, что наиболее серьезные изменения наблюдаются на высоте 5000-5500 метров.

Согласно другим исследованиям, потери льда ускорились вдвое в период с 2000 по 2016 год. В то же время системы с непостоянным снежным покровом охватывают более крупные площади, и пока неизвестно, как именно изменение растительности повлияет на водный баланс.

По мнению ведущего автора исследования Карен Андерсон, увеличение объема растительности в субнивальной зоне может быть плохой новостью для Гималаев. Потепление в этой области может заставить быстрее таять тот снег, который выпадает там время от времени. Это, в свою очередь, означает, что увеличивается риск наводнений ниже по склону.