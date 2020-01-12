В Венесуэле инфляция превысила 7000%

Рост цен в Венесуэле за 2019 год составил 7374,4%, свидетельствуют данные комитета по финансам Национальной ассамблеи Боливарианской Республики.

«Постоянный комитет по финансам Национальной ассамблеи обнародовал национальный индекс потребительских цен, согласно которому, месячная инфляция в декабре 2019 года составила 33,1%, накопленная с начала года инфляция – 7374,4%, годовая инфляция – 7374,4%», – приводит данные комитета по финансам ТАСС.

Согласно опубликованным данным, самый высокий уровень роста цен в Венесуэле был зафиксирован в январе 2019 года (191,6%), самый низкий – в марте (18,1%).

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона.