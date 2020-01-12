Конец эпохи: Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Во вторник, 14 января, истекает срок поддержки операционной системы Windows 7, выпущенной в 2009 году. Начиная с этого дня все компьютеры, на которых установлена платформа, не будут получать обновления, а часть функций отключится.
Бесплатно обновиться с Windows 7 до Windows 10 нельзя. На сайте корпорации владельцам «новых устройств» рекомендуется установить Windows 10.
В 2019 году вице-президент Microsoft Ник Паркер рассказал о том, какой должна быть ОС. По его мнению, она должна непрерывно обновляться, использовать облачные технологии, работать в сетях 5G и поддерживать технологии искусственного интеллекта.