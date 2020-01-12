Вашингтон назвал условия снятия санкций с Ирана

США продолжат политику санкций против Ирана до тех пор, пока Тегеран не прекратит свою "террористическую деятельность" и не будет установлен внушающий доверие режим проверок иранской ядерной программы. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Стэнфордском университете, передает ТАСС.

"Санкции будут сохраняться до тех пор, пока Иран не прекратит свою террористическую деятельность и не откажется от намерения обладать ядерным оружием, пока не согласится на режим проверок, который бы позволил внести доверие", - сказал американский госсекретарь.

"Мы восстановили сдерживание, но это не вечно, поскольку риски сохраняются, - отметил Помпео. - Мы работаем над тем, чтобы не потерять достигнутый уровень сдерживания".