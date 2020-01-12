«Господин президент, в соответствии с определенной вами стратегии по долгосрочному управлению государственным долгом реализуются соответствующие меры. В настоящее время наш прямой внешний долг составляет 17,2%. В то же время долг государственных учреждений...», - начал отвечать Самир Шарифов.

На сегодняшнем заседании, посвященном итогам 2019 года, президент Ильхам Алиев спросил у министра финансов Самира Шарифова о том, сколько средств предусмотрено в этом году для снижения уровня внешнего долга, сообщает АзерТАдж.

Однако президент Ильхам Алиев прервал министра: «Это понятно. То есть 17,2%. Сколько средств предусмотрено в этом году? Я задаю простой вопрос, а ты начинаешь читать лекцию».

В ответ Самир Шарифов сказал, что в этом году на снижение уровня внешнего долга предусмотрено 1,7 миллиарда манатов. И тем самым Министерство финансов постарается, чтобы внешний государственный долг сократился примерно на один процент.

Ильхам Алиев отметил, что внешний госдолг Азербайджана и так находится на очень низком уровне, примерно 17%, и в этом году он еще уменьшится.

«Но у нас есть финансовые возможности за короткое время еще снизить внешний долг. Как я уже отмечал, только в прошлом году мы заработали дополнительно 6,4 миллиарда долларов. В этом году стоимость нефти также находится на уровне 65 долларов. В нашем бюджете цена на нефть заложена на уровне 55 долларов. Несмотря на это, наш бюджет достиг рекордного уровня. Уверен, что в этом году у нас будет большой приток дополнительной валюты. Поэтому долги, взятые под относительно высокий процент, можно заменить долгами с низким процентом и в то же время провести переговоры с кредиторами, что мы вернем долги раньше срока. Считаю, что, чем ниже будет внешний государственный долг, тем лучше», - сказал Ильхам Алиев.