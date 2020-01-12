Ильхам Алиев опровергает ложь Пашиняна: «Азербайджан опережает Армению по всем основным параметрам»

«В последнее время, рассказывая об «успехах» своей страны премьер-министр Армении, сравнивает свою страну с Азербайджаном. По его заключению, Армения опережает Азербайджан по многим параметрам. У этого предположения нет никаких оснований, и это даже не требует доказательств. Азербайджан по всем основным параметрам с большим отрывом опережает Армению. Для подтверждения этого, хотелось бы озвучить несколько случаев и цифр». Как передает АзерТАдж, об этом в своей заключительной речи на совещании, посвященном итогам 2019 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Ильхам Алиев напомнил, что в 2011 году Азербайджан, при поддержке 155 стран был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. Глава государства отметил, что в 2011 году, раньше Азербайджана свою кандидатуру выдвинула Армения. Однако, затем, понимая, что проиграют в конкуренции с Азербайджаном, армяне отозвали свою заявку. Ильхам Алиев отметил, что эта история, произошедшая 9 лет назад, показывает насколько отличаются на международной арене уважение и вес Азербайджана и Армении.

В своем выступлении Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан опережает Армению в военной сфере. Согласно рейтингу сильнейших армий мира Азербайджан занимает 52-е место, Армения – 96-е.

«По уровню воздушных сил мы занимаем 63-е место, Армения – 86-е, по уровню морских сил – мы на 67-ом месте, у Армении – вообще нет моря. По уровню обеспечения танками, мы находимся на 32-ом месте, Армения – на 78-ом. Источник – отчет Global Firepower 2019 », - сказал Ильхам Алиев.

Затем глава государства коснулся основных макроэкономических показателей. В частности, он отметил, что в 2019 году ВВП Азербайджана составил 47,6 миллиардов долларов, а Армении всего – 13 миллиардов долларов. ВВП на душу населения в Азербайджане составляет 4800 долларов, а в Армении – 4500 долларов.

«Наши валютные резервы составляют $51 млрд, Армении - $2 млрд, т.е. разница в 25 раз. Внешнеторговый оборот Азербайджана составляет $33,6 млрд, Армении - $7,4 млрд (разница в 4,5 раза). Профицит внешней торговли у нас $6 млрд, у Армении он вообще отрицательный и составляет $2,6 млрд. Инвестиции в экономику Азербайджана в 2019 году составили $13,5 млрд, Армении - $0,9 млрд», - отметил он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что внешний долг Азербайджана составляет 17% ВВП, Армении – более 40% ВВП, валютные резервы Азербайджана 6,4 раза превышают внешний долг, у Армении эта разница составляет 2,3 раза. Внешний долг на душу населения в Азербайджане 799 долларов, а в Армении 1900 долларов.

Глава государства отметил, что Азербайджан опережает Армению и по уровню зарплат и пенсий.

«В декабре 2019 года средняя зарплата в Азербайджане составила 723 манат, что равно 425 долларам. В Армении она составляет 369 долларов. По покупательской способности Азербайджан занимает второе место в СНГ по средней зарплате, а Армения – девятое. Минимальная пенсия в Азербайджане составляет 200 манатов или 118 долларов, а в Армении - 55 долларов. По покупательской способности минимальной пенсии Азербайджан занимает первое место в СНГ, а Армения последнее десятое место. Средний размер пенсии в Азербайджане составляет 262 маната или 154 доллара, а в Армении – 84 доллара. По размеру средней пенсии Азербайджан занимает четвертое место в СНГ, тогда как Армения – восьмое. По покупательской способности средней пенсии Азербайджан занимает второе место, а Армения последнее десятое. Уровень бедности в Азербайджане составляет 4,8%, а в Армении 24%, разница в пять раз», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства коснулся и последнего отчета глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Из отчета следует, что и там по всем основным параметрам Азербайджан опережает Армению.

«Таким образом, если руководство Армении в очередной раз решит сравнивать Азербайджан и Армению на основе ложной информации, то пусть хорошо подумает. Потому, что если говорить спортивным языком, Азербайджан находится в высшей лиге, а Армения в третьей лиге и эта разница будет лишь увеличиваться», - сказал президент.