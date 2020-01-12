Новая волна арестов военных в Турции

Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на задержание 176 офицеров, которых подозревают в связях с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что операция по задержанию предполагаемых сторонников Гюлена проводится в 49 турецких провинциях. Среди подозреваемых 108 действующих лейтенантов и старших лейтенантов, а также шесть пилотов истребителей F-16. Уже задержаны 115 человек.

Власти Турции обвиняют FETO (террористическую организацию фетхуллахистов) в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных.