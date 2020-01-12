Церемония подписания промежуточного американо-китайского торгового соглашения должна состояться завтра, 15 января, в Восточном крыле Белого дома. Для его подготовки в Вашингтоне уже два дня находится вице-премьер КНР Лю Хэ. Судя по всему, мероприятие планируется сделать максимально торжественным, в чем-то даже эпохальным, во всяком случае, приглашение присутствовать на нем получили свыше двухсот человек.

Дональду Трампу совершенно необходимо представить происходящее как свою победу, чтобы гордо бросить в лицо политическим оппонентам: «Именно я – тот президент Америки, который заставил китайцев сесть за стол переговоров и подписать соглашение на наших условиях. А мои критики могут утереться». Пекин, как обычно, многозначительно улыбается, дескать, отыгран лишь первый этап – дальше будет видно, кто в итоге окажется победителем.

Чтобы не оставалось шероховатостей накануне столь ответственного мероприятия, спешно подчищаются «хвосты» и создается задел на будущее. Именно этим вызвано решение министерства финансов США исключить Пекин из списка валютных манипуляторов, поскольку, как говорится в официальном релизе по этому поводу, «Китай согласился пойти на шаги в сторону уменьшения давления на рыночные механизмы». Так ли это на самом деле – не суть важно, поскольку принципиальнее здесь другое. «Мы вам сделаем приятно, но и вы нам сделайте хорошо», в смысле – откажитесь от импорта иранской нефти.

Зачем вам связываться с Тегераном, да еще и создавать для этого сложные схемы, грозящие санкциями, если можно без всяких проблем, пусть и несколько дороже, покупать американскую нефть? И вам, в Пекине, будет проще, и мы здесь, в Вашингтоне, в накладе не останемся. Изящно, слов нет. И пока многочисленные наблюдатели и обозреватели будут мусолить тезисы о «поражении Америки на Ближнем Востоке» и «жестком противостоянии США и КНР» - Трамп ведет партию сразу на нескольких досках, решая проблемы одновременно и с Китаем, и с Ираном.

Поскольку в случае согласия Пекина отказаться от иранской нефти, подписание Тегераном нового договора с США на американских, естественно, условиях становится лишь вопросом времени. Вот и вторая серьезная победа в аккурат к президентским выборам у Трампа окажется в копилке, а избиратель очень любит победителя, который не просто выиграл, но при этом еще и «нагнул» иностранных противников. «Америка первая!», - звучит для обывателя, знаете ли, очень привлекательно. Тем более, когда это приносит ощутимые экономические дивиденды.