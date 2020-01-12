Трамп схватил и Китай за хвост наш комментарий
США больше не считают Китай валютным манипулятором, но настоятельно предлагают ему полностью отказаться от покупки иранской нефти.
Церемония подписания промежуточного американо-китайского торгового соглашения должна состояться завтра, 15 января, в Восточном крыле Белого дома. Для его подготовки в Вашингтоне уже два дня находится вице-премьер КНР Лю Хэ. Судя по всему, мероприятие планируется сделать максимально торжественным, в чем-то даже эпохальным, во всяком случае, приглашение присутствовать на нем получили свыше двухсот человек.
Дональду Трампу совершенно необходимо представить происходящее как свою победу, чтобы гордо бросить в лицо политическим оппонентам: «Именно я – тот президент Америки, который заставил китайцев сесть за стол переговоров и подписать соглашение на наших условиях. А мои критики могут утереться». Пекин, как обычно, многозначительно улыбается, дескать, отыгран лишь первый этап – дальше будет видно, кто в итоге окажется победителем.
Чтобы не оставалось шероховатостей накануне столь ответственного мероприятия, спешно подчищаются «хвосты» и создается задел на будущее. Именно этим вызвано решение министерства финансов США исключить Пекин из списка валютных манипуляторов, поскольку, как говорится в официальном релизе по этому поводу, «Китай согласился пойти на шаги в сторону уменьшения давления на рыночные механизмы». Так ли это на самом деле – не суть важно, поскольку принципиальнее здесь другое. «Мы вам сделаем приятно, но и вы нам сделайте хорошо», в смысле – откажитесь от импорта иранской нефти.
Зачем вам связываться с Тегераном, да еще и создавать для этого сложные схемы, грозящие санкциями, если можно без всяких проблем, пусть и несколько дороже, покупать американскую нефть? И вам, в Пекине, будет проще, и мы здесь, в Вашингтоне, в накладе не останемся. Изящно, слов нет. И пока многочисленные наблюдатели и обозреватели будут мусолить тезисы о «поражении Америки на Ближнем Востоке» и «жестком противостоянии США и КНР» - Трамп ведет партию сразу на нескольких досках, решая проблемы одновременно и с Китаем, и с Ираном.
Поскольку в случае согласия Пекина отказаться от иранской нефти, подписание Тегераном нового договора с США на американских, естественно, условиях становится лишь вопросом времени. Вот и вторая серьезная победа в аккурат к президентским выборам у Трампа окажется в копилке, а избиратель очень любит победителя, который не просто выиграл, но при этом еще и «нагнул» иностранных противников. «Америка первая!», - звучит для обывателя, знаете ли, очень привлекательно. Тем более, когда это приносит ощутимые экономические дивиденды.
Впрочем, Иран, Северная Корея, Россия и далее по «списку врагов/противников» – все это для администрации Трампа и «глубинного государства» США достаточно второстепенно. Основной противник Америки в нынешнем столетии именно Китай и только он. По большому счету, все три года первого президентского срока Трампа были посвящены одному – выработке мер по сдерживанию Пекина и навязывания ему тех экономических и иных правил поведения, которые выгодны в первую очередь Штатам.
Если для этого необходимо перекрыть иранские поставки в Китай «черного золота», полулегальные или вовсе уж нелегальные – а значит, по ценам существенно ниже мировых, то нет причин этого не сделать. При необходимости – созданием кризисной ситуации вокруг Тегерана, при необходимости – введением санкций против китайских граждан и компаний. Как это, к примеру, было 26 сентября прошлого года, когда в «черные списки по Ирану» оказались внесены пять бизнесменов и пять фирм из КНР, в том числе - COSCO, являющаяся одним из крупнейших операторов нефтяных танкеров в мире.
Замечу, кстати, что частично американцы своего уже добились, государственные компании Китая уже полностью прекратили закупку иранской нефти. Частные же фирмы действуют на свой страх и риск, работают с небольшими партиями - и особой угрозы американским планам обнулить иранский нефтяной экспорт не представляют. Но здесь ведь важна символика, поэтому Вашингтон накануне подписания промежуточного американо-китайского торгового соглашения и обратился к Пекину с такой вот настоятельной просьбой.
Накануне церемонии в Восточном крыле Белого дома известно, что планирующийся к подписанию документ содержит в себе следующие положения: Китай существенно увеличит импорт из США, в том числе сельскохозяйственной продукции. При этом Вашингтон оставит в силе 25% торговых пошлин, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов долларов, но вдвое - до 7,5% понизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 миллиардов долларов.
Пока эти условия устраивают обе стороны, а Трамп вполне может утверждать, что ухватил и держит китайского дракона за хвост. В Пекине, разумеется, считают иначе и готовятся к новому витку противостояния. Впрочем, это уже другая история.