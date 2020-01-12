Трамп схватил и Китай за хвост наш комментарий

Шен Сию, специально для haqqin.az

США больше не считают Китай валютным манипулятором, но настоятельно предлагают ему полностью отказаться от покупки иранской нефти.

Церемония подписания промежуточного американо-китайского торгового соглашения должна состояться завтра, 15 января, в Восточном крыле Белого дома. Для его подготовки в Вашингтоне уже два дня находится вице-премьер КНР Лю Хэ. Судя по всему, мероприятие планируется сделать максимально торжественным, в чем-то даже эпохальным, во всяком случае, приглашение присутствовать на нем получили свыше двухсот человек.

Трамп решает проблемы одновременно и с Китаем, и с Ираном.

Дональду Трампу совершенно необходимо представить происходящее как свою победу, чтобы гордо бросить в лицо политическим оппонентам: «Именно я – тот президент Америки, который заставил китайцев сесть за стол переговоров и подписать соглашение на наших условиях. А мои критики могут утереться». Пекин, как обычно, многозначительно улыбается, дескать, отыгран лишь первый этап – дальше будет видно, кто в итоге окажется победителем.

Чтобы не оставалось шероховатостей накануне столь ответственного мероприятия, спешно подчищаются «хвосты» и создается задел на будущее. Именно этим вызвано решение министерства финансов США исключить Пекин из списка валютных манипуляторов, поскольку, как говорится в официальном релизе по этому поводу, «Китай согласился пойти на шаги в сторону уменьшения давления на рыночные механизмы». Так ли это на самом деле – не суть важно, поскольку принципиальнее здесь другое. «Мы вам сделаем приятно, но и вы нам сделайте хорошо», в смысле – откажитесь от импорта иранской нефти.

Зачем вам связываться с Тегераном, да еще и создавать для этого сложные схемы, грозящие санкциями, если можно без всяких проблем, пусть и несколько дороже, покупать американскую нефть? И вам, в Пекине, будет проще, и мы здесь, в Вашингтоне, в накладе не останемся. Изящно, слов нет. И пока многочисленные наблюдатели и обозреватели будут мусолить тезисы о «поражении Америки на Ближнем Востоке» и «жестком противостоянии США и КНР» - Трамп ведет партию сразу на нескольких досках, решая проблемы одновременно и с Китаем, и с Ираном.

Поскольку в случае согласия Пекина отказаться от иранской нефти, подписание Тегераном нового договора с США на американских, естественно, условиях становится лишь вопросом времени. Вот и вторая серьезная победа в аккурат к президентским выборам у Трампа окажется в копилке, а избиратель очень любит победителя, который не просто выиграл, но при этом еще и «нагнул» иностранных противников. «Америка первая!», - звучит для обывателя, знаете ли, очень привлекательно. Тем более, когда это приносит ощутимые экономические дивиденды.

Государственные компании Китая полностью прекратили закупку иранской нефти

Впрочем, Иран, Северная Корея, Россия и далее по «списку врагов/противников» – все это для администрации Трампа и «глубинного государства» США достаточно второстепенно. Основной противник Америки в нынешнем столетии именно Китай и только он. По большому счету, все три года первого президентского срока Трампа были посвящены одному – выработке мер по сдерживанию Пекина и навязывания ему тех экономических и иных правил поведения, которые выгодны в первую очередь Штатам.

Если для этого необходимо перекрыть иранские поставки в Китай «черного золота», полулегальные или вовсе уж нелегальные – а значит, по ценам существенно ниже мировых, то нет причин этого не сделать. При необходимости – созданием кризисной ситуации вокруг Тегерана, при необходимости – введением санкций против китайских граждан и компаний. Как это, к примеру, было 26 сентября прошлого года, когда в «черные списки по Ирану» оказались внесены пять бизнесменов и пять фирм из КНР, в том числе - COSCO, являющаяся одним из крупнейших операторов нефтяных танкеров в мире.

Замечу, кстати, что частично американцы своего уже добились, государственные компании Китая уже полностью прекратили закупку иранской нефти. Частные же фирмы действуют на свой страх и риск, работают с небольшими партиями - и особой угрозы американским планам обнулить иранский нефтяной экспорт не представляют. Но здесь ведь важна символика, поэтому Вашингтон накануне подписания промежуточного американо-китайского торгового соглашения и обратился к Пекину с такой вот настоятельной просьбой.

Обе стороны все устраивает

Накануне церемонии в Восточном крыле Белого дома известно, что планирующийся к подписанию документ содержит в себе следующие положения: Китай существенно увеличит импорт из США, в том числе сельскохозяйственной продукции. При этом Вашингтон оставит в силе 25% торговых пошлин, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов долларов, но вдвое - до 7,5% понизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 миллиардов долларов.

Пока эти условия устраивают обе стороны, а Трамп вполне может утверждать, что ухватил и держит китайского дракона за хвост. В Пекине, разумеется, считают иначе и готовятся к новому витку противостояния. Впрочем, это уже другая история.

2249 просмотров