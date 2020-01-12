Кудрин призвал расширять полномочия парламента в России

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в июле 2019 года в статье в "Парламентской газете" предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабинета министров, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что точка зрения председателя нижней палаты парламента является темой для дискуссии, но позиции по ней пока нет.

"Конечно, что вся наша система власти требует совершенствования, в том числе тема роли парламента. Я считаю, что в принципе нам нужно увеличивать долю полномочий парламента", - сказал Кудрин.