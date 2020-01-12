Иранские журналисты массово увольняются из-за «лжи»
Как минимум два иранских журналиста, которые работали в государственной информационной службе, извинились за «13 лет лжи» и заявили об уходе из СМИ. Об этом сообщает Fox News, пишет «Газета.ру».
Увольнения произошли на фоне протестов в Тегеране, вызванных сокрытием падения украинского авиалайнера в Иране.
По данным издания, один иранский журналист перед уходом опубликовал в Instagram извинения, которые позднее были удалены.
«Мне было очень трудно поверить, что наши люди были убиты... Простите меня за те 13 лет, которые я врал», — говорилось в публикации.
Также несколько телеведущих сделали похожие заявления. По словам журналистки, которая проработала более 21 года на телевидении, она решила уйти и никогда больше не работать в СМИ.
«Я никогда не вернусь к телевидению. Я не могу продолжать свою работу в средствах массовой информации. Простите меня», — сказала она.
Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.