Вилаят Эйвазов уволил гаишника за взятку видео
Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов уволил сотрудника дорожной полиции из-за взятки.
Согласно информации, сотрудник полка дорожно-патрульной службы старший лейтенант Вугар Мехтиев уволен из органов внутренних дел за действия, порочащие сотрудников полиции. Данную информацию изданию Unikal.org подтвердил начальник отдела Главного управления дорожной полиции полковник-лейтенант Руфат Гулиев.
Напомним, что несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник ГАИ требует взятку у водителей грузовых автомобилей.