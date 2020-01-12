На границе с Казахстаном задержали контрабандиста из Азербайджана
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области задержали гражданина Азербайджана, объявленного в межгосударственный розыск. Об этом сообщает пресс-служба управления, пишет РИА «Волга».
Беглеца обнаружили в пункте пропуска «Караузек» во время пограничного контроля лиц, въезжающих в Россию.
Установлено, что иностранец является фигурантом уголовных дел по двум статьям УК Азербайджана — о контрабанде группой лиц по предварительному сговору и незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.
Мужчина задержан и передан сотрудникам полиции.