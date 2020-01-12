Упавшая в Казахстане ракета оказалась запрещенным «Искандером»

Обломки ракеты, упавшей за пределы установленных для испытаний мест 9 января в Казахстане, вероятнее всего, принадлежат комплексу 9К720 «Искандер-М», сообщает в LiveJournal блог bmpd. Если бы до сих пор действовал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальностей (ДРСМД), то проведенное испытание было бы им запрещено.

Там же отмечается, что ракета могла запускаться с 4-го Государственного центрального межвидового полигона России (Капустин Яр), а «фактическая дистанция пуска, видимо, уверенно превышала 650 километров», что, вероятно, оказалось предельной дальностью баллистических ракет данного комплекса, «де факто превышающей официально заявленную дальность 500 километров».

11 января о падении обломков российской ракеты сообщило Минобороны Казахстана.