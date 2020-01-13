Экс-премьер Багратян: Из-за Пашиняна Армению ожидает глобальная катастрофа

"Правительство проводит ошибочную экономическую политику, из-за чего усилился отток капитала из Армении – бизнес уходит в соседние страны, где вести дела более выгодно", - утверждает Багратян, передает Вестник Кавказа.

При этом экс-премьер-министр обратился через телекамеры канала ArmNews к правительству Никола Пашиняна: "Почему вы повышаете долларовые цены, а драмовые – стабилизируете? Мы стоим перед глобальной катастрофой".

Также он напомнил о том, что бедность в Армении по-прежнему не ниже 25%. Правительство говорит о том, что крайне бедными в республике являются всего 1,5% населения, но еще 24% все так же относятся к категории бедноты.