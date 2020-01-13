Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты при изучении обращений граждан в 2019 году установила, что трудовые соглашения с 88 работниками были аннулированы с нарушением требований законодательства.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, в результате мер, принятых службой в соответствии с законодательством, эти работники восстановлены на прежние рабочие места.

При изучении обращений служба выяснила также, что эти работодатели с задержкой выплатили работникам социальные выплаты на сумму 178,7 тыс. манатов.

95,4% выплаченных средств составили выплаты по зарплате, оставшуюся часть суммы – пособия и компенсации, выплаты за вредность, которые должны были осуществить работодатели.