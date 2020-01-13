Последняя надежда американцев против Трампа: старик-социалист haqqin.az из Вашингтона
Предпочтения американского электората в начале года президентских выборов меняются как настроения юной гимназистки по весне. Еще неделю назад бесспорным фаворитом по опросам общественного мнения у демократов был вице-президент Джо Байден, который, как утверждают вашингтонские аналитики, смог упрочить свой политический капитал, критикуя антииранскую кампанию Дональда Трампа.
И вот - новый поворот. Налево. Менее чем за три недели до первых, очень важных праймериз в штате Айова (они состоятся 3 февраля), вперед вырывается 78-летний сенатор-социалист от штата Вермонт Берни Сандерс. Он теперь лидер гонки и в Айове, и в Нью-Гемпшире, где будет проведен первый замер настроений демократического электората.
Американских левых в команде претендентов двое - Сандерс и другой сенатор, Элизабет Уоррен, представляющая штат Массачусетс. Оба предлагают радикальные реформы в американской социальной области. Сандерс, например, хочет упразднить выплату всех кредитов, которые берут для учебы в вузах молодые американцы. И это привлекает на его сторону миллионы настоящих и будущих абитуриентов, а в более широком плане - вообще молодежь, которая во все времена и во всех странах была падка до революционных лозунгов. Особенно если их выдвигают такие пассионарные люди как Берни Сандерс, который, несмотря на почтенный возраст, выступает с длинными речами, темпераментно размахивает руками и строит ужасные гримасы.
И вот в последние дни он, похоже, оставил за бортом свою конкурентку на левом фланге - Уоррен. Его, как сообщает медиаресурс Politico, решили поддержать достаточно многочисленные организации, которые в Америке называют "прогрессивными" (у правых это ругательное слово): People Action (миллион членов), борющееся против климатических Sunrise Movement и другие.
Однако неожиданный отрыв Сандерса (мы подробно рассмотрим его программу, если он будет номинирован) - лишь одна часть избирательного процесса в кампании демократов. Другой - более важной является поиски ответа на вопрос: какой кандидат будет лучшим для решения главной задачи - победы над Трампом. И 6 из 10 демократов говорят, что они поддержат любого номинанта от партии с лучшими шансами одержать эту победу, даже если их взгляды с кандидатом не совпадают.
Но в кампании Сандерса есть один любопытный момент. Другой претендент, также желающий стать президентом, миллиардер Майкл Блумберг заявил, выступая на митинге в Техасе, что если он не одержит победы в борьбе за номинацию, то поддержит именно Сандерса. Как пишет в газете The Washington Post колумнист Джон Эллис "это - момент для Сандерса. Но гонка - Блумберга".
До сего времени большинство политологов не слишком высоко оценивали шансы самого Блумберга. Мол, слишком невзрачный, не очень харизматичный, с небезупречной репутацией. Его можно было заранее списать со счетов, если бы не огромные деньги, которые он готов вложить в свою кампанию. Это - один миллиард долларов, а как пишет Эллис, может быть и два, или даже больше. Блумберг в состоянии купить эфир всех кабельных и локальных телестанций страны от нынешнего дня и до ноябрьских выборов безо всякого ущерба для своего капитала, который оценивается в 58.4 миллиарда долларов.
В результате умеренные демократы, которых пугает восхождение левака Сандерса, вполне может быть уже в самое ближайшее время оценят потенциал бывшего мэра Нью-Йорка. Тот, кстати, демонстративно презрел первые праймериз в Айове и Нью-Гемпшире и сосредоточился на работе с электоратом больших по размерам и населению штатов, таких как Техас, где праймериз состоятся в ходе так называемого "супервторника", который пройдет в этом году 3 марта (в нем участвуют 14 штатов, а также американское Самоа и избиратели-демократы, голосующие за рубежом). И к этому дню также совсем не молодой Блумберг (ему - 77, он всего на год моложе Сандерса), имеющий такое количество денег, как сказал один из телеведущих "будет выглядеть как Брэд Пит".
Как говорят американские социологи, слабость Трампа в том, что он порождает в людях нервозность и тревогу. А миллиардер Блумберг никого не вгоняет в тоску. И, может быть, это его качество еще произведет впечатление на демократический электорат. А если нет - деньги получит еще один дедушка.