Предпочтения американского электората в начале года президентских выборов меняются как настроения юной гимназистки по весне. Еще неделю назад бесспорным фаворитом по опросам общественного мнения у демократов был вице-президент Джо Байден, который, как утверждают вашингтонские аналитики, смог упрочить свой политический капитал, критикуя антииранскую кампанию Дональда Трампа.

И вот - новый поворот. Налево. Менее чем за три недели до первых, очень важных праймериз в штате Айова (они состоятся 3 февраля), вперед вырывается 78-летний сенатор-социалист от штата Вермонт Берни Сандерс. Он теперь лидер гонки и в Айове, и в Нью-Гемпшире, где будет проведен первый замер настроений демократического электората.

Американских левых в команде претендентов двое - Сандерс и другой сенатор, Элизабет Уоррен, представляющая штат Массачусетс. Оба предлагают радикальные реформы в американской социальной области. Сандерс, например, хочет упразднить выплату всех кредитов, которые берут для учебы в вузах молодые американцы. И это привлекает на его сторону миллионы настоящих и будущих абитуриентов, а в более широком плане - вообще молодежь, которая во все времена и во всех странах была падка до революционных лозунгов. Особенно если их выдвигают такие пассионарные люди как Берни Сандерс, который, несмотря на почтенный возраст, выступает с длинными речами, темпераментно размахивает руками и строит ужасные гримасы.

И вот в последние дни он, похоже, оставил за бортом свою конкурентку на левом фланге - Уоррен. Его, как сообщает медиаресурс Politico, решили поддержать достаточно многочисленные организации, которые в Америке называют "прогрессивными" (у правых это ругательное слово): People Action (миллион членов), борющееся против климатических Sunrise Movement и другие.

Однако неожиданный отрыв Сандерса (мы подробно рассмотрим его программу, если он будет номинирован) - лишь одна часть избирательного процесса в кампании демократов. Другой - более важной является поиски ответа на вопрос: какой кандидат будет лучшим для решения главной задачи - победы над Трампом. И 6 из 10 демократов говорят, что они поддержат любого номинанта от партии с лучшими шансами одержать эту победу, даже если их взгляды с кандидатом не совпадают.