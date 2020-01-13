Главный теоретик Ватикана при Иоанне Павле II, 92-летний Иозеф Ратцингер опубликовал книгу, написанную совместно с кардиналом Роберто Сара, префектом Конгрегации по вопросам Божьего культа и дисциплины Святых таинств. Она носит название «Из глубины наших сердец». В издании Папа-пенсионер предупреждает нынешнего понтифика о смягчении основ священнического целибата.

Ушедший на покой понтифик Бенедикт XVI, с момента своей отставки в 2013 году практически не появляющийся на публике, недавно прервал молчание и высказался по актуальным вопросам католического вероучения.

Медиа уже подчеркивают, что издание является публичным ответом на предложения допустить женатых мужчин к священнослужению в Амазонии, о чем три месяца назад дискутировалось на синоде в Ватикане.

Бенедикт пишет в книжке, что не может молчать в вопросе о целибате. Он говорит о том, что это многовековая традиция церкви, которая имеет большое значение, так как позволяет священникам сконцентрироваться на своих обязанностях.

Понтифик на покое пишет, что нельзя одновременно реализовывать два призвания — быть священником и мужем.

Фрагменты новой книги Бенедикта XVI и кардинала Сара опубликовало французское издание Le Figaro. А в продажу она поступит уже в эту среду.

Компания BBC, в свою очередь, отмечает, что Папа на покое является «теологическим консерватором с традиционными взглядами на католические ценности» и отличается иным подходом, чем Франциск, который воспринимается, как более прогрессивный.

Ватикан пока что держит паузу и не комментирует издание, которое может вызвать острые дебаты уже не в кулуарах папской столицы, а в обществе, среди масс верующих в мире.

Папа Франциск уже касался в своих выступлениях вопросов гомосексуализма, не меча молний в адрес представителей ЛГБТ, уклончиво говорил о целибате. Подчеркнуто резок он в вопросах педофильских скандалов в среде католических священников разного ранга.

В отличие от своего предшественника, Франциск, возможно, более популярен среди простых верующих, благодаря простоте образа жизни, доступности и даже своим недавним поступкам, в которых потом раскаивался.

Вопросы, поднятые в книге теоретиков католицизма, несомненно, вызовут всплеск дискуссий в таких странах, где католичество является основной христианской конфессией, как Польша, в государствах Латинской Америки, в сильных общинах и приходах Европы.