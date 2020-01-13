Войска Хафтара объявили о «войне до победы»

Подконтрольные Халифе Хафтару войска объявили в соцсетях, что «готовы и полны решимости сражаться до достижения победы». Из Ливии приходят сообщения о возобновлении боевых действий, прерванных режимом прекращения огня в полночь 12 января, пишет Дойче велле.

Отметим, что командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар в ночь на 14 января покинул Москву, не подписав соглашения с представителями правительства национального согласия (ПНС).

Между тем глава ПНС Файез Сарадж, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подписал в Москве соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск. Однако Хафтар, в свою очередь, отказался подписывать это соглашение.

Накануне в Москве состоялись переговоры между турецкой, российской делегацией и сторонами ливийского конфликта, на которых обсуждалась возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Как пишет РИА Новости, проект соглашения предусматривает отказ от всех наступательных действий, а также создание военной комиссии определения линии соприкосновения и наблюдения за перемирием.