Минздрав предупреждает об опасном препарате

Министерство здравоохранения Турции после того, как в городской больнице Испарты один из восьми больных, проходящих эндоскопию и колоноскопию, скончался после анестезического укола, отозвало лекарственные интравенозные инъекции 1%-ный дормофол и 2%-ный дормофол, в составе которых есть снотворное вещество пропофол, говорится в сообщении Минздрава Азербайджана.

Согласно информации, по результатам первичного расследования возникло сомнение в качестве препарата. Население и медицинские работники предупреждены, что данное лекарственное средство не прошло государственной регистрации в Азербайджане и не поставлялось в Азербайджан. Соотношение риска и пользы пропофолсодержащих препаратов положительное и их применение контролирует Отдел фармоконтроля Центра аналитической экспертизы Минздрава Азербайджана.