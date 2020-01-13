Масштабная спецоперация в Германии: ищут чеченцев-исламистов

Прокуратура Германии проводит масштабную операцию против исламских радикалов, во вторник утром ведомство сообщило, что обыски проходят сразу в четырех федеральных землях, сообщает Интерфакс.

"В рамках следственных действий генпрокуратуры Берлина по подозрению в подготовке серьезного преступления, угрожающего безопасности государства, выданы ордера на обыск в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии", - говорится в твиттере ведомства.

По информации Bild, сотрудники правоохранительных органов ищут чеченцев-исламистов. В Бранденбурге задержан один человек, еще двое задержаны в Берлине. Другие подробности пока не сообщаются.