Протесты вновь охватили Ливан

На севере Ливана в городе Триполи возобновились беспорядки. Манифестанты перекрывают дороги, жгут покрышки и мусорные баки, обвиняя правящие элиты в неспособности положить конец затяжному политическому и экономическому кризису, пишет NEWSru.co.il.

В Бейруте манифестанты заблокировали здание Центробанка. Здесь также были перекрыты дороги, в нескольких местах произошли столкновения с полицией. Манифестанты требуют немедленно создать правительство, которое выведет экономику из пике: ливанский фунт потерял за последние недели 60% своей стоимости.

Около месяца назад президент Мишель Аун назначил премьер-министром Хасана Дияба. Однако за прошедшие недели он не продвинулся в формировании правительства, состав которого в Ливане становится компромиссом ведущих политических сил.