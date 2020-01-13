Известный полковник идет в Милли Меджлис

Несколько дней назад haqqin.az сообщал, что ЦИК не зарегистрировал кандидатуру бывшего командира корпуса ВС Азербайджана, генерала Габиля Мамедова на выборах в Милли Меджлис.

Вместе с тем, ЦИК зарегистрировал кандидатуру другого известного военного. От Хачмазского избирательного округа №56 утверждена кандидатура известного военного эксперта, полковника в отставке Шаира Рамалданова.

Отметим, что Шаир Рамалданов был командиром в ходе успешной Горадизской операции азербайджанской армии в 1994 году. В ходе этой операции были освобождены поселок Горадиз и более 20 сел Физулинского района.