Статистика – вещь упрямая, которая раскрывает суть каждой проблемы без излишней риторики и столь же лишних слов. Истина в цифрах, а против нее не пойдешь. Никакое политиканство, никакие изощрения, на что горазды наши соседи-великомученики, не могут скрыть или приукрасить сухие цифры, выстроенные в не очень популярные для широких масс таблицы или графики. А говорят они совсем не в пользу Армении, что неумело пытается прикрыть непонятным лепетом прихватизировавший на волне уличной демократии премьер этой страны Никол Пашинян.

Мы много писали о политическом и экономическом крахе, в который все глубже погружается эта страна. Но, пожалуй, куда страшнее для нее другая проблема, которую она переживает последние десятилетия, - демографическая. На начало текущего года население Армении составило 2 млн 965,1 тыс. человек. Хотя всего год назад этот показатель составлял 2 млн 972,7 тыс. человек. Сокращение населения на 7,6 тыс. человек, на первый взгляд, может показаться и не столь опасным. Но если учесть, что такая тенденция продолжается все три последних десятилетия, то тут уже стоит серьезно призадуматься. Вызывает тревогу для армянского правительства и другой важный демографический показатель, сопутствующий численности населения, - сокращается число деторождений. Причем здесь тенденция куда опаснее. Внимательно приглядитесь к этим показателям: в 2016 году в Армении родились 40 592 ребенка, в 2017 году - 37 700, а в 2018 году – 36 502.

Итак, падает рождаемость, сокращается население, которое неуклонно стареет. Причина проста – невыносимые условия жизни, причем не только социально-экономического характера, заставляет молодежь десятками тысяч ежегодно покидать страну, с тем чтобы сюда уже не возвращаться. А оставшиеся молодые люди в основной своей массе не могут создавать семьи. А если и создают, то не могут себе позволить иметь более 1-2 детей. Пора бы правительству Пашиняна задуматься о сохранении нации, но оно пытается нивелировать сложившуюся демографическую проблему воинствующими заявлениями, рассчитанными лишь на внутреннюю публику. Хотя и общественность уже не воспринимает все утверждения уличного лидера всерьез.

Да и как можно поверить этим заявлениям, если на фоне ухудшающихся демографических, в том числе и миграционных показателей этой страны, успехи соседнего Азербайджана, против которого и направлены чуть ли не все потуги премьера и его либерал-демократов, выглядят чуть ли не фантастическими. И не только в военно-политической и социально-экономической сферах, но и в демографической. А чтобы не быть голословным, вновь обратимся к официальной статистике.

По последним данным, за десять месяцев с начала текущего года население Азербайджана выросло на 71 688 человек и на 1 ноября составило 10 053 145 человек. А такой рост населения – прямой результат роста и рождаемости. При этом 52,8% населения приходится на городских жителей, а 47,2% – сельские жители. Мужчин чуть меньше, чем женщин, соотношение между ними составляет 49,9% на 50,1%. За прошедший период зарегистрировано 51 735 браков и 14 281 развод. А миграционное сальдо - положительное (+ 339 человек). В Азербайджан на постоянное место жительства приехали 1 693 человека, а уехали из страны 1 354 человека.