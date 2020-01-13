Правящая партия «Право и Справедливость», которую оппозиция считает популистской, тем не менее сдерживает свои предвыборные обещания. Проект закона о «13-й пенсии» уже прошел обсуждение в правительстве, скоро он будет передан в Сейм. Тем временем, власти не останавливаются на достигнутом: на подходе законодательный документ о «14-й пенсии».

Экономика в Польше продолжает стабильный рост. В зависимости от этого получают выгоды и те слои населения, которые принято считать социально малозащищенными. Польские пенсионеры уже в этом году могут рассчитывать на повышение социальных выплат, получая так называемую «13-ю пенсию».

- Основа нашего правительства — исполнительность, - сказала она. - Надеюсь, что в апреле этого года социальные пособия в рамках «13-й пенсии» пенсионеры получат прибавку, и тут мы совершенно готовы.

Министр сообщила так же, что те польские пенсионеры, кто получает меньше 520 евро в месяц, могут рассчитывать на индексацию пенсий, помимо инфляционных процентов. Таким образом правительство «облагодетельствует» более 6 миллионов 200 тысяч находящихся на заслуженном отдыхе человек. М.Малонг рассказала в эфире, что к 2023 году повысится и минимальная зарплата поляков. Обещанное повышение уже произошло в наступившем году — «минималка» поднялась с 1 января с 2250 до 2600 злотых (с 542 до 626 евро). Правительство рассчитывает постепенно повысить ее до почти 1000 евро, но, правда, к 2023 году.

Министр считает, что правительство обязано заботиться о тех, кто мало зарабатывает, чтобы они могли достойно жить, а не экономить средства. По мнению М.Малонг, повышение зарплаты — это один из способов оживления экономики.

Один из шагов по наполнению бюджета — повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия. Им год от года пользуются правительства стран Балтии, вызывая критическую реакцию граждан.

Не осталось в стороне от этого метода и руководство Польши. С 1 января здесь подорожали алкогольные напитки и сигареты. Теперь приобрести эти товары можно, отдав денег из кошелька на 10 процентов больше. Это решение правительство Матеуша Моравецкого обнародовало накануне Рождества, в декабре. Мотивация — упорядочивание акцизного налога, которым облагаются этиловый спирт, пиво, вино и винные изделия, табачные изделия, табак, жидкость для электронных сигарет. Министерство здравоохранения Польши в качестве примера приводит цифру умирающих ежегодно от табачной зависимости поляков — 70 тысяч, а от алкоголя — более 12 тысяч.

Изменения в акцизах должны, по мнению экономистов, принести в бюджет страны свыше 400 миллионов евро. Вероятно, это и будет частью финансовых ресурсов, которые пойдут на повышение пенсий и минимальной зарплаты.