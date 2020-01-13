Джонсон предложил заменить иранскую ядерную сделку на «сделку Трампа»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях США, если СВПД сохранить не удастся. Об этом он сказал в интервью телерадиовещательной корпорации BBC.

"Если мы избавимся от нее, тогда нам понадобится замена, проблема с СВПД заключается в том, что с американской точки зрения она плохая, она истекла, плюс она была согласована президентом Обамой, и с американской точки зрения у нее много недочетов. Но если мы собираемся от нее избавиться, давайте заменим ее, давайте заменим ее на "сделку Трампа", и это будет отличный выход из ситуации", - сообщил Джонсон, добавив: "Президент Трамп - отличный делец, давайте работать вместе, чтобы заменить СВПД и вместо него добиться сделки на условиях Трампа", - передает ТАСС.

"Мое послание американским друзьям - так или иначе мы должны не позволить иранцам заполучить ядерное оружие, это то, ради чего задумывался СВПД", - сказал Джонсон.