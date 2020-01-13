Синоптики пообещали дождь и ветер

В среду, 15 января, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидается дождь, северо-западный ветер к вечеру может усилиться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 2-5, днем 6-9 тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 775 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 80-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, к вечеру местами ожидается дождь, в горных и предгорных районах - снег, временами сильный. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 7-11 тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорной местности 10-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.