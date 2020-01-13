Иран может выслать британского посла из страны

Власти Ирана рассматривают возможность высылки посла Великобритании Роберта Макэра после его участия в протестах в Тегеране, сообщает агентство ISNA со ссылкой на официального представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

"В международном праве такие люди считаются нежелательными персонами, и наш народ ожидает, что он будет выслан из страны, также этого требует международное сообщество", - цитирует РИА Новости Эсмаили.

Он отметил, что у Ирана есть для этого все законные основания. "Конечно, ответственными в этом деле являются министерство иностранных дел и правительство Исламской Республики Иран, в качестве принимающего государства", - указал Эсмаили, добавив, что все будет происходить в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года (WÜD).

Ранее агентство Tasnim сообщало, что посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями".